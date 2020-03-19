В Прикамье неизвестные выкинули в мусорку котят в полиэтиленовом пакете
Малыши смогли выжить
В пакете лежали три маленьких котенка: два черных и один рыжий. Фото: Подслушано Култаево
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В селе Култаево местные жители нашли в мусоре полиэтиленовый пакет. В нем лежали три маленьких котенка: два черных и один рыжий.
- Что за люди такие? Просто выкинули живых! Надеемся, выживут, - написали спасители.
Кто бросил малышей умирать, неизвестно. Котята выжили. Жители Прикамья забрали котят домой, согрели и накормили. Однако оставить у себя надолго жители Култаево не могут.
В социальных сетях местные сообщают, что это уже не первый раз, когда в мусорку выбрасывают живых котят.
ИСТОЧНИК KP.RU