В Прикамье неизвестные выкинули в мусорку котят в полиэтиленовом пакете

19 Март 2020 2020-03-19T14:53:49+03:00

В пакете лежали три маленьких котенка: два черных и один рыжий. Фото: Подслушано Култаево

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В селе Култаево местные жители нашли в мусоре полиэтиленовый пакет. В нем лежали три маленьких котенка: два черных и один рыжий.

- Что за люди такие? Просто выкинули живых! Надеемся, выживут, - написали спасители.

Кто бросил малышей умирать, неизвестно. Котята выжили. Жители Прикамья забрали котят домой, согрели и накормили. Однако оставить у себя надолго жители Култаево не могут.

В социальных сетях местные сообщают, что это уже не первый раз, когда в мусорку выбрасывают живых котят.

ИСТОЧНИК KP.RU