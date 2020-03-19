В Прикамье семье из 9 человек не выделяли жилье после пожара

19 Март 2020 2020-03-19T13:04:16+03:00

13-летний мальчик из этой семьи написал Светлане Денисовой письмо с благодарностью Фото: Василий Вахрин

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В многодетной семье из Пермского края произошло несчастье. Полностью сгорел их дом. Семья из 9 человек оказалось в сложной жизненной ситуации.

Погорельцев поселили в квартире маневренного фонда. Однако через некоторое время семью начали выселять. Прикамцы обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае.

Светлана Денисова ходатайствовала о продлении возможности проживания семьи в квартире маневренного фонда. Договор будет заключен в ближайшее время.

13-летний мальчик из этой семьи написал Светлане Денисовой письмо с благодарностью

ИСТОЧНИК KP.RU