2020-03-19T11:20:36+03:00
Общество

В Прикамье молодая врач, которая уволилась из сельской амбулатории, выплатит четверть миллиона

Выпускница меда получила миллион, но нарушила условия контракта и сбежала из села раньше времени
Юрий ТОКРАНОВ
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Истцом выступал региональный минздрав, 6 лет назад перечисливший выпускнице медуниверситета 1 миллион рублей.Истцом выступал региональный минздрав, 6 лет назад перечисливший выпускнице медуниверситета 1 миллион рублей.Фото: Василий Вахрин
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Дело о взыскании с врача компенсационной бюджетной выплаты рассматривалось Кунгурским городским судом Пермского края. Истцом выступал региональный минздрав, 6 лет назад перечисливший выпускнице медуниверситета 1 миллион рублей.

Как рассказали в суде, между краевым министерством здравоохранения и молодой специалисткой был заключен договор, согласно которому ей полагалось проработать в амбулатории от Ленской ЦРБ, что под Кунгуром, пять лет. Но своей части соглашения гражданка не выполнила, уволилась из сельской местности раньше, а потому обязана была вернуть предоставленные ей деньги - пусть и не все.

Финансисты минздрава насчитали нарушительнице контракта долг в 246 тысяч 440 рублей 48 копеек плюс проценты за пользование чужими средствами - еще около 5 тысяч. Но адвокат ответчицы оспорил требование процентов как необоснованное, и суд с этим согласился. Так что возвращать врачу придется чуть меньше четверти миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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