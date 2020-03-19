В Перми закрыли маркет-бар, где ночью продавали алкоголь

19 Март 2020 2020-03-19T10:56:53+03:00

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Жители Мотовилихинского района жаловались на шум из магазина, который находится на первом этаже здания. В маркет-баре «Крепкое & Хмельное» ночью продавали алкоголь, поэтому частенько посетители засиживались допоздна, шумели и мусорили.

Председатель ТСЖ обратился в Роспотребнадзора. Проверка выявила нарушения в работе заведения. На вывеске «Крепкое & Хмельное» было указано, что питейное заведение отрыто с 09:00 до 21:00, однако фактически бар осуществлял торговлю и после 23:00

Суд решил, что работа магазина после 23:00 недопустима. Судебные приставы будут следить за осуществлением решением суда.

ИСТОЧНИК KP.RU