В Перми закрыли маркет-бар, где ночью продавали алкоголь
Жители Мотовилихинского района жаловались на шум из магазина, который находится на первом этаже здания. В маркет-баре «Крепкое & Хмельное» ночью продавали алкоголь, поэтому частенько посетители засиживались допоздна, шумели и мусорили.
Председатель ТСЖ обратился в Роспотребнадзора. Проверка выявила нарушения в работе заведения. На вывеске «Крепкое & Хмельное» было указано, что питейное заведение отрыто с 09:00 до 21:00, однако фактически бар осуществлял торговлю и после 23:00
Суд решил, что работа магазина после 23:00 недопустима. Судебные приставы будут следить за осуществлением решением суда.
ИСТОЧНИК KP.RU