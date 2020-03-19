Пермь, Лысьва и Кизел продолжают бороться за звание городов трудовой славы
Депутаты Прикамья обратятся к президенту РФ с предложением присвоить звание городов трудовой славы Перми, Кизелу и Лысьве.
С такой инициативой вышли жители этих городов. В Перми, например, уже собрано более 50 тысяч подписей в ее поддержку. На заседании Заксобрании прозвучало предложение депутата Благова: присвоить такое звание только Перми. По его мнению, городов с таким статусом не должно быть слишком много. Однако остальные депутаты не согласились с такой точкой зрения. Как известно, Кизеловский угольный бассейн в годы войны стал альтернативой оккупированном у Донбассу, а знаменитые лысьвенский каски спасли жизнь множеству бойцов
ИСТОЧНИК KP.RU