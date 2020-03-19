2020-03-19T10:06:57+03:00
Общество

В бюджете Прикамья предусмотрели 5,6 миллиардов рублей на строительство аквапарка

Возведение некоторых других долгожданных объектов отложат
Андрей МАТЛИН
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Приоритетным местом строительства аквапарка названа площадка на улице Калинина в ЗакамскеПриоритетным местом строительства аквапарка названа площадка на улице Калинина в ЗакамскеФото: Василий Вахрин
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Депутаты Законодательного собрания утвердили поправку в краевой бюджет на ближайшие три года: в уставный фонд ООО "Олимпия-Пермь" внесут 5,6 миллиардов рублей на возведение в Перми комплекса с аквапарком и фитнес-центром. Приоритетным местом строительства аквапарка названа площадка на улице Калинина в Закамске.

Депутат Бурнашов предложил рассмотреть также перспективный, на его взгляд, участок в Орджоникидзевском районе. Однако глава региона Дмитрий Махонин раскритиковал это предложение:

- Можно без конца что-то улучшать и менять условия, а дело будет стоять, - отметил Дмитрий Махонин.

При обсуждении поправок в бюджет министр финансов Елена Чугарина предупредила депутатов о том, что по некоторым знаковым объектам финансирование может быть отложено.

Его придется перенести "вправо" - с 2020 года на 2021 и 2022 годы, - объяснила она. Речь идет прежде всего о строительстве новых зданий для галереи, оперного театра и зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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