102 тысячи тружеников тыла Прикамья смогут бесплатно ездить на дачу

19 Март 2020 2020-03-19T09:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

При рассмотрении поправок в бюджет края, глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил распространить льготы, положенные ветеранам войны на тружеников тыла. Депутаты утвердили это предложение.

В скором времени 102 тысячи жителей Пермского края, имеющие этот почетный статус, получат право на льготный проезд на пригородном транспорте. Кроме того, для 1370 тружеников тыла предусмотрят бесплатное обслуживание на дому, 200 ветеранам труда за бюджетный счет отремонтируют квартиры. На эти цели в бюджете предусмотрели 348 миллионов рублей.

Помимо этого, по предложению Дмитрия Махонина в нем выделили 15 миллионов рублей для оплаты сиделок 286 детям-инвалидам.

ИСТОЧНИК KP.RU