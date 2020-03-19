2020-03-19T09:41:37+03:00
Общество

102 тысячи тружеников тыла Прикамья смогут бесплатно ездить на дачу

В Заксобрании утвердили поправки главы региона Дмитрия Махонина
Андрей МАТЛИН
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Депутаты утвердили предложение.Депутаты утвердили предложение.Фото: Андрей МАТЛИН
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При рассмотрении поправок в бюджет края, глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил распространить льготы, положенные ветеранам войны на тружеников тыла. Депутаты утвердили это предложение.

В скором времени 102 тысячи жителей Пермского края, имеющие этот почетный статус, получат право на льготный проезд на пригородном транспорте. Кроме того, для 1370 тружеников тыла предусмотрят бесплатное обслуживание на дому, 200 ветеранам труда за бюджетный счет отремонтируют квартиры. На эти цели в бюджете предусмотрели 348 миллионов рублей.

Помимо этого, по предложению Дмитрия Махонина в нем выделили 15 миллионов рублей для оплаты сиделок 286 детям-инвалидам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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