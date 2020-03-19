Из-за коронавируса в Перми образовался дефицит донорской крови

19 Март 2020 2020-03-19T08:01:00+03:00

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В Пермской Службе крови сообщают, что из-за эпидемии коронавируса пермяки резко перестали сдавать крови и образовался дефицит. В организации отмечают, что люди боятся сдаваться кровь.

Снижение уровня донорской крови может оказаться фатальным для тяжелобольных пациентов.

- Если количество доноров останется на таком же уровне или критически снизится, то под угрозой окажутся жизни сотен пациентов. Ведь многие из них сейчас борются с другими заболеваниями и нуждаются в ежедневном переливании крови, - отметили в Службе крови. - Спешим вас успокоить: в донорстве крови нет никакого риска.

Пермяков призывают поддержать «Дни донора» и сдать кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU