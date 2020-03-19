2020-03-19T07:30:09+03:00
Общество

В службе судебных приставов Прикамья ограничили личный прием граждан

Пермякам рекомендуют обращаться через Интернет
Лилия Абибулаева
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Информацию можно получить через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП РоссииИнформацию можно получить через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП РоссииФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Отменены культурно-массовые мероприятия, закрыты музеи и театры. Некоторые службы переходят на дистанционный режим работы.

Так, пермская служба судебных приставов опубликовала на своем сайте объявление о том, что с 19 марта личный прием граждан временно ограничен.

Пермякам рекомендуют обращаться в письменной форме или через интернет-приемную. Также информацию можно получить через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России

ИСТОЧНИК KP.RU

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