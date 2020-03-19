Пермяки смогут посетить музеи, не выходя из дома
В связи с предотвращением распространения коронавируса в Пермском крае приостановлена работа музеев, кинотеатров, КДЦ. Однако у пермяков есть возможность посещать любимые культурные мероприятия в режиме онлайн. «Прогулки» можно совершать из любой точки мира.
Посещать экспозиции пермских музеев можно с помощью портала «Культура РФ».
Пермяки могут «прогуляться» по следующим музеям:
- Пермский краеведческий музей
-Пермская художественная галерея
- Музей политических репрессий «Пермь-36»
- Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка
-Соликамский краеведческий музей
-Суксунский-историко-краеведческий музей
-Березниковский историко-художественный музей
ИСТОЧНИК KP.RU