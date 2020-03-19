2020-03-19T07:22:06+03:00
Общество

Пермяки смогут посетить музеи, не выходя из дома

Лекции и экскурсии будут проводить в режиме онлайн
Лилия Абибулаева
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Посещать экспозиции пермских музеев можно с помощью портала «Культура РФ»Посещать экспозиции пермских музеев можно с помощью портала «Культура РФ»Фото: Василий Вахрин
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В связи с предотвращением распространения коронавируса в Пермском крае приостановлена работа музеев, кинотеатров, КДЦ. Однако у пермяков есть возможность посещать любимые культурные мероприятия в режиме онлайн. «Прогулки» можно совершать из любой точки мира.

Посещать экспозиции пермских музеев можно с помощью портала «Культура РФ».

Пермяки могут «прогуляться» по следующим музеям:

- Пермский краеведческий музей

-Пермская художественная галерея

- Музей политических репрессий «Пермь-36»

- Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка

-Соликамский краеведческий музей

-Суксунский-историко-краеведческий музей

-Березниковский историко-художественный музей

ИСТОЧНИК KP.RU

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