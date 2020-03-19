В Перми полиция задержала двух мошенников

19 Март 2020 2020-03-19T06:56:16+03:00

Они орудовали на территории Перми с июля по март

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Пермская полиция выявила и задержала двух преступников. 23-летнего парня и его 18-летнюю подругу обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в пермской полиции, парочка размещала в интернете объявления о работе. Когда потенциальный сотрудник откликался, его просили сделать медицинскую книжку, так как работать нужно было в заведении общепита. Однако, работодатели вызывались помочь с оформлением книжки и просили за этого 3500 рублей. Когда деньги падали на их счет, мошенники исчезали и переставали выходить на связь.

Так, на удочку мошенников попался 39-летний пермяк. Мужчина сообщил о преступлении в полицию.

Сейчас известно о пяти пострадавших. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU