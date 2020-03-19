2020-03-19T06:42:36+03:00
Общество

Из-за коронавируса в прикамских колониях отменили свидания с родственниками

Заключенным запрещено встречаться с родственниками до неопределенного срока
Лилия Абибулаева
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сотрудников с температурой в колонии тоже пускать не будут.сотрудников с температурой в колонии тоже пускать не будут.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с предотвращения распространения коронавируса. Так, профилактические меры предприняли и в пермских колониях.

С 16 марта там запретили длительные и краткосрочные свидания. Запрет введен до неопределенного срока.

- Также в учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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