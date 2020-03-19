Из-за коронавируса в прикамских колониях отменили свидания с родственниками
В Пермском крае введен режим повышенной готовности в связи с предотвращения распространения коронавируса. Так, профилактические меры предприняли и в пермских колониях.
С 16 марта там запретили длительные и краткосрочные свидания. Запрет введен до неопределенного срока.
- Также в учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU