В Прикамье «Газель» среди бела дня сбила двух рабочих, которые наносили разметку на асфальт

18 Март 2020 2020-03-18T17:57:51+03:00

Оба скончались до приезда «скорой»

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Смертельная авария произошла сегодня в 13 часов 25 минут на автотрассе «Кострома – Шарья – Киров - Пермь». По этой дороге в сторону Перми двигался автомобиль «Газель», им управлял 36-летний водитель, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. - На 990 километре автотрассы он сбил двух мужчин, которые осуществляли дорожные работы - наносили дорожную разметку.

По сообщению госавтоинспекторов, от полученных травм пострадавшие скончались до приезда скорой медицинской помощи.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщили в дорожном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU