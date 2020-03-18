2020-03-18T17:57:51+03:00
Происшествия

В Прикамье «Газель» среди бела дня сбила двух рабочих, которые наносили разметку на асфальт

Оба скончались до приезда «скорой»
Андрей МАТЛИН
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Место трагедии. Фото: УГИБДД по Пермскому краю.Место трагедии. Фото: УГИБДД по Пермскому краю.
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Смертельная авария произошла сегодня в 13 часов 25 минут на автотрассе «КостромаШарьяКиров - Пермь». По этой дороге в сторону Перми двигался автомобиль «Газель», им управлял 36-летний водитель, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. - На 990 километре автотрассы он сбил двух мужчин, которые осуществляли дорожные работы - наносили дорожную разметку.

По сообщению госавтоинспекторов, от полученных травм пострадавшие скончались до приезда скорой медицинской помощи.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщили в дорожном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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