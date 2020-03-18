В Прикамье беременную женщину заставили работать в ночную смену
Работодателя привлекли к ответственности
Женщина обратилась в прокуратуруФото: Василий Вахрин
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Сотрудницу Лысьвенского предприятия вызвали на работу в ночное время, несмотря на беременность. Женщина заранее предупредила работодателя об «интересном положении», но это не стало поводом не вызывать сотрудницу на работу.
Женщина обратилась в прокуратуру. В ведомстве провели проверку, в результате чего директору комбината вынесли представление, работодателя привлекли к дисциплинарной ответственности.
- Кроме того, в отношении организации и ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU