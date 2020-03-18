Депутаты Заксобрания Прикамья будут работать в дистанционном режиме

18 Март 2020 2020-03-18T14:09:59+03:00

Такой формат предполагает рассмотрение всех вопросов по видеоконференцсвязи

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Краевой парламент обсудит возможность работы в удаленном режиме в связи с предотвращением распространения коронавируса на территории Пермского края. С инициативой выступил спикер Валерий Сухих.

Заседания будут проводиться по видеоконференцсвязи. А голосовать депутаты будут в специальном приложении «Единый виртуальный кабинет депутата».

- Практика проведения заочных голосований применялась лишь однажды и показала свою работоспособность и эффективность в исключительных условиях. В период чрезвычайной ситуации регион не должен быть парализован, особенно в условиях, когда необходимо принимать важные и определяющие решения. Краевой парламент выражает готовность оперативно работать в любых условиях, - отметил Валерий Сухих.

Соответствующую поправку в закон о Законодательном Собрании Пермского края должны были рассмотреть на пленарном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU