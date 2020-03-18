МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и сильный ветер

18 Март 2020 2020-03-18T12:34:16+03:00

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В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают, что на территории края в среду и в четверг, 18 и 19 марта, ожидается облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки, мокрый снег.

В отдельных районах возможны отложения снега и гололед. Также в ведомстве предупреждают о сильном ветре. Порывы могут достигать 16 и 21 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1, днем 0,+5.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU