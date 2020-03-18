2020-03-18T11:29:53+03:00
Спорт

"Знай наших!" Сразу два ориентировщика из Перми стали победителями общего зачета Кубка мира

Татьяна Оборина и Владислав Киселев добыли высшие награды на финальных стартах в Ханты-Мансийске
Алексей МИКУШИН
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Такого триумфа пермский спорт, наверняка, и не припомнит!Такого триумфа пермский спорт, наверняка, и не припомнит!Фото: Алексей МИКУШИН
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Такого триумфа пермский спорт, наверняка, и не припомнит! Два атлета по итогам завершившегося зимнего сезона поднялись на высшую ступень общего зачета Кубка мира в лыжных дисциплинах спортивного ориентирования.

Это стало известно после завершившегося в Ханты-Мансийске финального этапа Кубка планеты и чемпионата Европы. Татьяна Оборина и Владислав Киселев завоевали по одной золотой медали, а также поднимались на пьедестал почета во все соревновательные дни. Итог – восемь медалей на двоих!

Такие стабильно высокие результаты не только в Ханты-Мансийске, но и на протяжении всего зимнего сезона 2019-2020 позволили пермякам завоевать главный трофей в этом виде спорта.

По словам 14-кратного чемпиона мира, представителя пермского ориентирования Эдуарда Хренникова и Татьяна и Владислав не раз выигрывали золотые медали на юниорских первенствах мира и Европы, а сейчас уже становятся лучшими на взрослом уровне.

Кстати, Эдуард Хренников в свои 46 лет не только тренирует пермских спортсменов, но и сам продолжат успешно выступать в составе сборной команды России. В мировом спорте Эдуарда называют «Бьёрдаленом ориентирования», сравнивая его с многократным чемпионом мира по биатлону норвежцем Уле-Эйнаром Бьерндаленом, который выступал на ТОП-уровне до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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