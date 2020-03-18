2020-03-18T11:14:33+03:00
Происшествия

«Вырвала доску в заборе и выбежала на улицу». В Прикамье собака покусала двух детей

2-летняя девочку и 5-летняя мальчика отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Сотрудники полиции проводят проверку.Сотрудники полиции проводят проверку.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае собака набросилась на детей и сильно покусала их. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ЧП произошло в деревне Ключи.

Днем 17 марта собака породы «Американская акита» напала на 2-летнюю девочку и 5-летнего мальчика. Детей с травмами головы и тела отправили в больницу.

Оказалось, что собака принадлежит соседям пострадавших. По словам владельца, собака вырвала доску в заборе и выбежала на улицу.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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