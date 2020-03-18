«Вырвала доску в заборе и выбежала на улицу». В Прикамье собака покусала двух детей
2-летняя девочку и 5-летняя мальчика отправили в больницу
Сотрудники полиции проводят проверку.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае собака набросилась на детей и сильно покусала их. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ЧП произошло в деревне Ключи.
Днем 17 марта собака породы «Американская акита» напала на 2-летнюю девочку и 5-летнего мальчика. Детей с травмами головы и тела отправили в больницу.
Оказалось, что собака принадлежит соседям пострадавших. По словам владельца, собака вырвала доску в заборе и выбежала на улицу.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU