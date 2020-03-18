Все школы Перми отправили на досрочные каникулы

18 Март 2020 2020-03-18T10:38:18+03:00

Это профилактическая мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса

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Мэр города Дмитрий Самойлов объявил о том, что во всех школах города объявляются досрочные каникулы. С четверга, 19 марта, объявляются каникулы. Об этом стало известно на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Эта профилактическая мера связана с предотвращением распространения коронавируса.

Детские сады работают в режиме свободного посещения. Также на дистанционное обучение перешли все вузы Перми. По данным, университеты обладают возможностями обучать студентов удаленно.

Также с 18 марта закрываются все кинотеатры, музеи и КДЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU