Все школы Перми отправили на досрочные каникулы
Это профилактическая мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса
Со среды, 18 марта, объявляются каникулы.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Мэр города Дмитрий Самойлов объявил о том, что во всех школах города объявляются досрочные каникулы. С четверга, 19 марта, объявляются каникулы. Об этом стало известно на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Эта профилактическая мера связана с предотвращением распространения коронавируса.
Детские сады работают в режиме свободного посещения. Также на дистанционное обучение перешли все вузы Перми. По данным, университеты обладают возможностями обучать студентов удаленно.
Также с 18 марта закрываются все кинотеатры, музеи и КДЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU