В 2021 году в Перми начнут строить фуд-молл

18 Март 2020 2020-03-18T10:27:27+03:00

Он должен разместиться на заводе им. Шпагина

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Строительство фуд-молла в Перми планируют начать во втором полугодии 2021 года. Издание «Business Class» сообщает о том, что сейчас идет процесс проектирования пространства под кафе и рестораны на территории завода им. Шпагина.

По информации издания, проектные работы планируют завершить в начале 2021 года. К строительству подрядчик приступит во втором полугодии 2021 года. До определения оператора зоны общепита список заведений остается неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU