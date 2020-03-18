У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит
Жительница Перми купила кредит автомобиль. Пермячка внесла несколько платежей и забыла про кредит.
Тогда за дело взялась служба судебных приставов. В отделе находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 260 тысяч рублей.
Женщина знала об исполнительном производстве, но никаких шагов не предпринимала. Сообщение о явке игнорировала.
Тогда приставы наложили арест на автомобиль должницы. «Opel Astra» постоянно парковался рядом с новостройкой в Индустриальном районе. Там его и нашли приставы. Машину забрали на эвакуаторе.
Через несколько дней женщина полностью погасила задолженность. Автомобиль ей вернули.
ИСТОЧНИК KP.RU