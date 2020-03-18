2020-03-18T10:00:42+03:00
Общество

У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит

Женщина задолжала 260 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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Женщина знала об исполнительном производстве, но никаких шагов не предпринималаЖенщина знала об исполнительном производстве, но никаких шагов не предпринималаФото: Василий Вахрин
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Жительница Перми купила кредит автомобиль. Пермячка внесла несколько платежей и забыла про кредит.

Тогда за дело взялась служба судебных приставов. В отделе находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 260 тысяч рублей.

Женщина знала об исполнительном производстве, но никаких шагов не предпринимала. Сообщение о явке игнорировала.

Тогда приставы наложили арест на автомобиль должницы. «Opel Astra» постоянно парковался рядом с новостройкой в Индустриальном районе. Там его и нашли приставы. Машину забрали на эвакуаторе.

Через несколько дней женщина полностью погасила задолженность. Автомобиль ей вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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