У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит

18 Март 2020 2020-03-18T10:00:42+03:00

Женщина знала об исполнительном производстве, но никаких шагов не предпринимала Фото: Василий Вахрин

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Жительница Перми купила кредит автомобиль. Пермячка внесла несколько платежей и забыла про кредит.

Тогда за дело взялась служба судебных приставов. В отделе находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 260 тысяч рублей.

Женщина знала об исполнительном производстве, но никаких шагов не предпринимала. Сообщение о явке игнорировала.

Тогда приставы наложили арест на автомобиль должницы. «Opel Astra» постоянно парковался рядом с новостройкой в Индустриальном районе. Там его и нашли приставы. Машину забрали на эвакуаторе.

Через несколько дней женщина полностью погасила задолженность. Автомобиль ей вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU