2020-03-18T09:28:55+03:00
Происшествия

В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров

Женщина похитила около 1 миллиона рублей [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Она находится под стражей в ПермиОна находится под стражей в ПермиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пермские полицейские задержали женщину, которая представляясь, соцработников, грабила пенсионеров. Преступница приехала в Пермь из Красноуфимска.

В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что женщина приходила домой к пенсионерам, сообщала о денежной реформе и просила предоставить все накопления, чтобы переписать номера. В удобный момент женщина похищала деньги.

Так, в декабре 2019 года она пришла к 80-летнему жителю Перми. Когда дедушка понял, что его обманывают, и попытался забрать деньги, женщина брызнула ему в лицо перцовым баллончиком.

Злоумышленница совершала преступление и в Перми, и в Свердловской области. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела. Она находится под стражей в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит
В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров
В Перми иномарка сбила женщину на зебре
Правительство Прикамья готово организовать 4,5 тысяч мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус
В Прикамье увеличат производство масок
Житель Прикамья сам рассказал об убийстве подруги
В Прикамье осудят мужчину, который выпустил на линию неисправный автобус, в котором погиб школьник
В Пермском крае приостанавливают работу все библиотеки, музеи и кинотеатры
Из-за коронавируса депутаты Госдумы не приедут в Пермь
Детские сады Перми переводят на свободное посещение
Пермские школьники выходят на досрочные каникулы
«Пермэнергосбыт» попросил пермяков не посещать офисы из-за коронавируса
В Прикамье осудят жителя Таджикистана за поддельные документы
«Бил кулаками и пинал ногами». За истязание тещи житель Пермского края получил 14 месяцев колонии строгого режима
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололедица и сильный ветер
В краевом минздраве сообщили о состоянии больных коронавирусом
В Перми на месте бывшего ресторана «Живаго» откроют торговый центр
«Хватал за волосы и пинал». Жителя Прикамья отправят за решетку за угрозу убийством
В Перми закончились поиски пенсионерки, страдающей потерей памяти
В Прикамье в колонии для несовершеннолетних осужденных недокармливали
В Перми вместо ресторана «Вкус Странствий» появится супермаркет
В Перми пост пресс-секретаря губернатора покинула Дарья Левченко