В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров
Пермские полицейские задержали женщину, которая представляясь, соцработников, грабила пенсионеров. Преступница приехала в Пермь из Красноуфимска.
В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что женщина приходила домой к пенсионерам, сообщала о денежной реформе и просила предоставить все накопления, чтобы переписать номера. В удобный момент женщина похищала деньги.
Так, в декабре 2019 года она пришла к 80-летнему жителю Перми. Когда дедушка понял, что его обманывают, и попытался забрать деньги, женщина брызнула ему в лицо перцовым баллончиком.
Злоумышленница совершала преступление и в Перми, и в Свердловской области. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела. Она находится под стражей в Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU