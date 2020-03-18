18 Март 2020 2020-03-18T09:28:55+03:00

Она находится под стражей в Перми Фото: Василий Вахрин

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Пермские полицейские задержали женщину, которая представляясь, соцработников, грабила пенсионеров. Преступница приехала в Пермь из Красноуфимска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767100" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что женщина приходила домой к пенсионерам, сообщала о денежной реформе и просила предоставить все накопления, чтобы переписать номера. В удобный момент женщина похищала деньги.

Так, в декабре 2019 года она пришла к 80-летнему жителю Перми. Когда дедушка понял, что его обманывают, и попытался забрать деньги, женщина брызнула ему в лицо перцовым баллончиком.

Злоумышленница совершала преступление и в Перми, и в Свердловской области. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела. Она находится под стражей в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU