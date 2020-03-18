В Прикамье увеличат производство масок

18 Март 2020 2020-03-18T07:03:01+03:00

Дмитрий Махонин подчеркнул, что все жители региона должны в полной мере быть обеспечены продуктами питания и индивидуальными средствами защиты. Фото: Правительство Прикамья

Также станут больше производить респираторов с угольным фильтром

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В Пермском крае увеличат производство средств индивидуальной защиты. На заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в крае министр промышленности Алексей Чибисов отметил, что ведомство мониторит цены на продукты и средства защиты.

Также будет увеличено производство масок и респираторов.

- По обеспечению жителей края средствами индивидуальной защиты мы отрабатываем с рядом предприятий варианты пошива масок. Их производство будет увеличено. Одно из крупных промышленных предприятий начинает расширять производство полумасок с угольными фильтрами. Договорились, что они также увеличат выпуск респираторов с угольным фильтром, чтобы поставлять их в аптеки региона, – подчеркнул Алексей Чибисов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что все жители региона должны в полной мере быть обеспечены продуктами питания и индивидуальными средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU