В Прикамье увеличат производство масок
В Пермском крае увеличат производство средств индивидуальной защиты. На заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в крае министр промышленности Алексей Чибисов отметил, что ведомство мониторит цены на продукты и средства защиты.
Также будет увеличено производство масок и респираторов.
- По обеспечению жителей края средствами индивидуальной защиты мы отрабатываем с рядом предприятий варианты пошива масок. Их производство будет увеличено. Одно из крупных промышленных предприятий начинает расширять производство полумасок с угольными фильтрами. Договорились, что они также увеличат выпуск респираторов с угольным фильтром, чтобы поставлять их в аптеки региона, – подчеркнул Алексей Чибисов.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что все жители региона должны в полной мере быть обеспечены продуктами питания и индивидуальными средствами защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU