Житель Прикамья сам рассказал об убийстве подруги

18 Март 2020 2020-03-18T06:42:50+03:00

Его взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело. Фото: Василий Вахрин

Мужчина написал явку с повинной через два дня

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В Пермском крае в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Обвиняемый 32-летний мужчина пришел в отдел полиции и сознался в преступлении. По данным следствия, житель Чернушки поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им женщину . от ранения в шею 45-летняя женщина скончалась на месте.

Задержанный закрыл квартиру на ключ, а потом покинул место преступления. Через два дня мужчин сам пришел в отдел полиции и написала явку с повинной.

Его взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU