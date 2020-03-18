2020-03-18T06:42:50+03:00
Происшествия

Житель Прикамья сам рассказал об убийстве подруги

Мужчина написал явку с повинной через два дня
Лилия Абибулаева
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Его взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.Его взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Обвиняемый 32-летний мужчина пришел в отдел полиции и сознался в преступлении. По данным следствия, житель Чернушки поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им женщину . от ранения в шею 45-летняя женщина скончалась на месте.

Задержанный закрыл квартиру на ключ, а потом покинул место преступления. Через два дня мужчин сам пришел в отдел полиции и написала явку с повинной.

Его взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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