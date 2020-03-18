Житель Прикамья сам рассказал об убийстве подруги
В Пермском крае в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Обвиняемый 32-летний мужчина пришел в отдел полиции и сознался в преступлении. По данным следствия, житель Чернушки поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им женщину . от ранения в шею 45-летняя женщина скончалась на месте.
Задержанный закрыл квартиру на ключ, а потом покинул место преступления. Через два дня мужчин сам пришел в отдел полиции и написала явку с повинной.
Его взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU