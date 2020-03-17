Из-за коронавируса депутаты Госдумы не приедут в Пермь
С 26 по 28 марта в Перми должно было пройти выездное совещание комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления. Депутаты собирались обсудить тему «О практике преобразования муниципальных образований и изменения муниципального устройства в субъектах Российской Федерации». Но совещание отменили.
- К сожалению, учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы были вынуждены перенести запланированное выездное совещание нашего комитета, - рассказал депутат ГосДумы Игорь Сапко. - Более 200 гостей со всей страны планировали принять участие в мероприятии.
Письмо с просьбой перенести совещание на более поздний срок «в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» председателю Госдумы Вячеславу Володину направил глава Прикамья Дмитрий Махонин.
ИСТОЧНИК KP.RU