Из-за коронавируса депутаты Госдумы не приедут в Пермь

17 Март 2020 2020-03-17T19:51:45+03:00

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С 26 по 28 марта в Перми должно было пройти выездное совещание комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления. Депутаты собирались обсудить тему «О практике преобразования муниципальных образований и изменения муниципального устройства в субъектах Российской Федерации». Но совещание отменили.

- К сожалению, учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы были вынуждены перенести запланированное выездное совещание нашего комитета, - рассказал депутат ГосДумы Игорь Сапко. - Более 200 гостей со всей страны планировали принять участие в мероприятии.

Письмо с просьбой перенести совещание на более поздний срок «в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» председателю Госдумы Вячеславу Володину направил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

ИСТОЧНИК KP.RU