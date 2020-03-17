МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололедица и сильный ветер

17 Март 2020 2020-03-17T14:05:06+03:00

В ведомстве рекомендуют не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на территории Перми и края возможны переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Также ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 20 м/с.

Температура воздуха ночью может опуститься до - 15 градусов. Днем будет держаться в промежутке от -1 до +4

В ведомстве рекомендуют не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU