МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололедица и сильный ветер
Порывы могут достигать 20 м/с
В ведомстве рекомендуют не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на территории Перми и края возможны переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Также ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 20 м/с.
Температура воздуха ночью может опуститься до - 15 градусов. Днем будет держаться в промежутке от -1 до +4
В ведомстве рекомендуют не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU