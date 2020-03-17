2020-03-17T13:07:11+03:00
Общество

В краевом минздраве сообщили о состоянии больных коронавирусом

На данный момент, в Пермском крае два заболевших
Лилия Абибулаева
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Все заболевшие находятся в специальных палатахВсе заболевшие находятся в специальных палатахФото: Василий Вахрин
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В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как себя чувствуют больные коронавирусом и как проходит лечение.

На данный момент в Пермском крае два заболевших. Первый случай был зафиксирован у пермяка, вернувшегося из Франции. Его госпитализировали.

О второй заболевшей стало известно буквально на днях. Женщина и ее супруг вернулись из Швейцарии. Все заболевшие госпитализированы в пермскую инфекционную больницу.

Заместитель министра Евгений Камкин сообщил, что оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

- Оба пациента находятся в боксированных палатах краевой клинической инфекционной больницы, - отметил Евгений Камкин. - У молодого человека жалоб практически нет. У 62-летней пациентки, диагноз которой подтвердился накануне, небольшие жалобы на периодический кашель и першение в горле. Мы провели все необходимые клинические исследования, сделали рентгенографию. Никаких изменений в лёгких у пациентов не выявили

ИСТОЧНИК KP.RU

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