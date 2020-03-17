В краевом минздраве сообщили о состоянии больных коронавирусом
В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как себя чувствуют больные коронавирусом и как проходит лечение.
На данный момент в Пермском крае два заболевших. Первый случай был зафиксирован у пермяка, вернувшегося из Франции. Его госпитализировали.
О второй заболевшей стало известно буквально на днях. Женщина и ее супруг вернулись из Швейцарии. Все заболевшие госпитализированы в пермскую инфекционную больницу.
Заместитель министра Евгений Камкин сообщил, что оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии.
- Оба пациента находятся в боксированных палатах краевой клинической инфекционной больницы, - отметил Евгений Камкин. - У молодого человека жалоб практически нет. У 62-летней пациентки, диагноз которой подтвердился накануне, небольшие жалобы на периодический кашель и першение в горле. Мы провели все необходимые клинические исследования, сделали рентгенографию. Никаких изменений в лёгких у пациентов не выявили
ИСТОЧНИК KP.RU