«Хватал за волосы и пинал». Жителя Прикамья отправят за решетку за угрозу убийством

17 Март 2020 2020-03-17T12:12:38+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет 22-летний местный житель. Парня обвиняют в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники полиции выяснили, что в Звездном компания друзей праздновала день рождения. Между хозяином квартиры и одной из гостей произошел конфликт. Через некоторое время все гости разошлись, девушка тоже пошла на выход. Но хозяин схватил потерпевшую за волосы, начал пинать, и выкрикивал угрозы убийством в ее адрес.

Затем он схватил кухонный нож и, демонстрируя его жертве, заставлял ее мыть полы. Потерпевшую спасла подруга. Девушка вернулась в квартиру и вызвала полицию.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU