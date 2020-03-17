В Прикамье в колонии для несовершеннолетних осужденных недокармливали
Прокуратура Пермского края провела проверку в колонии для несовершеннолетних. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении не мыли посуду, и недокармливали заключенных.
Подростки не получали с пищей необходимое количество жиров.
В результате проверки в адрес начальника «ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю» внесено представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
- Ситуация находится на контроле прокуратуры, - сообщили ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU