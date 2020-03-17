В Прикамье в колонии для несовершеннолетних осужденных недокармливали

17 Март 2020 2020-03-17T11:30:58+03:00

Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Фото: Василий Вахрин

В еде не было достаточного количества питательных веществ

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Прокуратура Пермского края провела проверку в колонии для несовершеннолетних. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении не мыли посуду, и недокармливали заключенных.

Подростки не получали с пищей необходимое количество жиров.

В результате проверки в адрес начальника «ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю» внесено представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Ситуация находится на контроле прокуратуры, - сообщили ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU