В Пермском крае судебные приставы заставили женщину вспомнить о ребенке
Она не выполняла родительские обязанности и не платила алименты
В отношении нее оформили принудительный привод.Фото: Василий Вахрин
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В отделе судебных приставов в Краснокамске было исполнительное производство в отношении местной жительницы. У женщины был 11-летний сын. Однако судьба мальчика совсем ее не интересовала. Горе-мать не выполняла родительские обязанности и не помогала сыну материально.
Она задолжала 225 тысяч рублей, а встреч с судебными приставами избегала.
В отношении нее оформили принудительный привод. Женщину нашли в суде, где она была в качестве свидетеля.
В отношении должницы был составлен административный протокол. Женщине назначили 80 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU