В Пермском крае судебные приставы заставили женщину вспомнить о ребенке

17 Март 2020 2020-03-17T09:35:44+03:00

Она не выполняла родительские обязанности и не платила алименты

Изменить размер текста: A A

В отделе судебных приставов в Краснокамске было исполнительное производство в отношении местной жительницы. У женщины был 11-летний сын. Однако судьба мальчика совсем ее не интересовала. Горе-мать не выполняла родительские обязанности и не помогала сыну материально.

Она задолжала 225 тысяч рублей, а встреч с судебными приставами избегала.

В отношении нее оформили принудительный привод. Женщину нашли в суде, где она была в качестве свидетеля.

В отношении должницы был составлен административный протокол. Женщине назначили 80 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU