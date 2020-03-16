2020-03-16T19:13:26+03:00
Общество

По информации антимонопольщиков, в Прикамье осталось чуть более 4 тысяч медицинских масок

Раньше их закупали в Китае
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прикамском УФАС обнародовали неутешительные результаты проверки наличия и стоимости защитных масок в аптеках и магазина.

- О наличии медицинских масок в продаже сообщили продуктовая сеть «Магнит», аптечные сети «Планета здоровья», ООО "УК "Новая фармация" (Пермфармация), и ООО «Фармаимпекс». По данным этих розничных сетей на территории Пермского края в наличии имеется чуть более 4 тысяч средств индивидуальной защиты, - сообщили в антимонопольной службе.

Отсутствуют средства индивидуальной защиты и у оптовиков. А те, что были, направлены в больницы и поликлиники.

- Раньше больше половины оптовых поставщиков закупали медицинские маски китайского производства, сейчас они этого не делают, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Нам приходится надеяться только на российских производителей. По их данным, отгрузка медицинских масок оптовым поставщикам Пермского края может возобновиться не раньше конца марта-середины апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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