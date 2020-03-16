12 школьников из Прикамья будут соревноваться в окружной Интеллектуальной олимпиаде

16 Март 2020 2020-03-16T16:21:31+03:00

На олимпиаду приехали ученики со всего Поволжья. Фото: краевое правительство.

В следующем году 17 вузов будут учитывать ее результаты

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В Йошкар-Оле состоялось открытие финала V Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

В столице Марий Эл стартовал финал V Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Среди 168 самых эрудированных учащихся 8-11 классов Приволжского округа в Йошкар-Олу приехали и 12 пермских школьников, которые победили в муниципальных и краевых отборочных соревнованиях.

Прикамье на Интеллектуальной олимпиаде будет представлять ученики гимназии №1 из Соликамска, Полазненского центра допобразования «Школа технического резерва», «Центра детского творчества «Шанс» и «Детско-юношеского центра «Импульс», пермских гимназий №4 и №17, пермских школ №9, №146, №77 с углубленным изучении гимназии №17.

Ребятам предстоит соревноваться по программам «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?».

На церемонии открытия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова школьников приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

- 17 вузов в округе в следующем учебном году будут учитывать результаты окружной Интеллектуальной олимпиады при поступлении абитуриентов, - сообщил он.

Проект Интеллектуальная олимпиада реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга».

ИСТОЧНИК KP.RU