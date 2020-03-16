2020-03-16T16:21:31+03:00
Общество

12 школьников из Прикамья будут соревноваться в окружной Интеллектуальной олимпиаде

В следующем году 17 вузов будут учитывать ее результаты
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
На олимпиаду приехали ученики со всего Поволжья. Фото: краевое правительство.На олимпиаду приехали ученики со всего Поволжья. Фото: краевое правительство.
Изменить размер текста:

В Йошкар-Оле состоялось открытие финала V Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

В столице Марий Эл стартовал финал V Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Среди 168 самых эрудированных учащихся 8-11 классов Приволжского округа в Йошкар-Олу приехали и 12 пермских школьников, которые победили в муниципальных и краевых отборочных соревнованиях.

Прикамье на Интеллектуальной олимпиаде будет представлять ученики гимназии №1 из Соликамска, Полазненского центра допобразования «Школа технического резерва», «Центра детского творчества «Шанс» и «Детско-юношеского центра «Импульс», пермских гимназий №4 и №17, пермских школ №9, №146, №77 с углубленным изучении гимназии №17.

Ребятам предстоит соревноваться по программам «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?».

На церемонии открытия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова школьников приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

- 17 вузов в округе в следующем учебном году будут учитывать результаты окружной Интеллектуальной олимпиады при поступлении абитуриентов, - сообщил он.

Проект Интеллектуальная олимпиада реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
12 школьников из Прикамья будут соревноваться в окружной Интеллектуальной олимпиаде
Фестиваль Дениса Мацуева в Перми перенесли
В Прикамье пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта
В Перми отменят концерт группы «Rammstein»
В Перми водитель иномарки, уходя о столкновения, сбил пешехода
В Перми работает оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса
Отменен ряд авиарейсов из Перми
Стало известно, кто займет пост помощника губернатора
В Перми работает горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение
Из-за коронавируса в ПГНИУ отменили занятия
Ночью в Перми загорелись Мотовилихинские заводы
В Прикамье полицейские спасли из ледяной воды рыбака
В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков
Пермские школы могут перейти на свободное посещение
Пост первого заместителя мэра Перми займет Сергей Касаткин
Пермский педагогический университет переходит на дистанционное обучение из-за эпидемии
В Прикамье наркокурьер отправится в колонию на 12 лет
Стало известно состояние пермяка, у которого выявили коронавирус
На трассе в Перми в ДТП с квадроциклом погиб мужчина
В Перми продолжили прием вариантов стихов для гимна
«От удара отбросило на несколько метров». В Прикамье на «зебре» сбили девочку
В центре Перми ночью загорелась машина
В Перми определили перевозчика для трех автобусных маршрутов
В центре Перми закрылось французское кафе «Pari-Paris»
«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Перми в Москву