Фестиваль Дениса Мацуева в Перми перенесли

16 Март 2020 2020-03-16T15:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермской филармонии сообщили о переносе даты проведения X фестиваля Дениса Мацуева. Это связано с тем, что с 15 марта в Пермском крае из-за короновируса введен режим повышенной готовности.

- Юбилейный фестиваль Дениса Мацуева пройдет с 25 по 28 апреля. 25 и 26 апреля состоятся концерты симфонической музыки, 27 апреля Денис Мацуев приглашает на свой сольный вечер, завершится фестиваль 28 апреля большим джазовым сейшеном, - рассказали в филармонии. - Все купленные билеты действительны.

Все вопросы принимаются по телефону: +7 (342) 235 10 20.

Кстати, перенесли и Тотальный диктант, который должен был пройти 4 апреля. Он состоится осенью. Точную дату скажут после 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU