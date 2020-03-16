В Прикамье пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

16 Март 2020 2020-03-16T15:16:45+03:00

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Несчастный случай произошел вечером в субботу, 14 марта, на станции Чайковская Свердловской железной дороги. Пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Челябинск сбил мужчину.

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку. По предварительной информации, погибший, личность которого установить не удалось, переходил дорогу в неустановленном месте. Машинист, заметив мужчину, подал сигнал и применил экстренное торможение. На сигналы мужчина не отреагировал. Расстояние было слишком маленьким, поэтому трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU