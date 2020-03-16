В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта

16 Март 2020 2020-03-16T15:06:10+03:00

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В Перми продолжается ремонт Комсомольского проспекта. На данный момент проводится реконструкция участка от улицы Ленина до Советской.

Подрядчик приступил к строительству ливневой канализации. Уже установлено шесть смотровых и пять дождеприемных колодцев на четной стороне улицы. Необходимо установить еще десять.

Рабочие демонтировали ограждение от Ленина до Петропавловской. В ближайшее время подрядчик должен приступить к строительству кабельной канализации. Работы на участке от улицы Ленина в сторону улицы Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU