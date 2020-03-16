В Перми водитель иномарки, уходя о столкновения, сбил пешехода
В Ленинском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадала женщина-пешеход.
В ГИБДД по Перми сообщили о том, что утром на перекрестке Максима Горького и Екатерининской произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.
По предварительной информации, по улице Екатерининской двигался водитель автомобиля «TOYOTA- ESTIMA» создал помеху для водителя автомобиля «KIA-RIO». Уходя из столкновения, водитель «KIA-RIO» сбил пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU