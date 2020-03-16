В Перми водитель иномарки, уходя о столкновения, сбил пешехода

16 Март 2020 2020-03-16T13:50:47+03:00

По данному факту проводится проверка. Фото: ГИБДД по Перми

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В Ленинском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадала женщина-пешеход.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что утром на перекрестке Максима Горького и Екатерининской произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

По предварительной информации, по улице Екатерининской двигался водитель автомобиля «TOYOTA- ESTIMA» создал помеху для водителя автомобиля «KIA-RIO». Уходя из столкновения, водитель «KIA-RIO» сбил пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU