2020-03-16T12:50:33+03:00
Общество

Стало известно, кто займет пост помощника губернатора

Александр Шицын уходит с поста министра ЖКХ в правительство
Лилия Абибулаева
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Александр Шицын возглавлял министертво ЖКХ с 2018 года.Александр Шицын возглавлял министертво ЖКХ с 2018 года.Фото: Василий Вахрин
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Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын в ближайшее время займет пост помощника губернатора по делам территории Кизеловского угольного бассейна. Издание «» сообщает о том, что Александр Шицын уходит в отставку с поста министра ЖКХ, чтобы перейти в правительство.

Должность главы Министерства ЖКХ и благоустройства займет Андрей Кокарев, руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики.

Александр Шицын возглавлял министертво ЖКХ с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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