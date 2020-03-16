Стало известно, кто займет пост помощника губернатора

16 Март 2020 2020-03-16T12:50:33+03:00

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Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын в ближайшее время займет пост помощника губернатора по делам территории Кизеловского угольного бассейна. Издание «» сообщает о том, что Александр Шицын уходит в отставку с поста министра ЖКХ, чтобы перейти в правительство.

Должность главы Министерства ЖКХ и благоустройства займет Андрей Кокарев, руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики.

Александр Шицын возглавлял министертво ЖКХ с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU