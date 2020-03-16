Ночью в Перми загорелись Мотовилихинские заводы

16 Март 2020 2020-03-16T11:35:50+03:00

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В ночь на понедельник, 16 марта, около 4:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на частном промышленном предприятии на улице 1905 года.

Когда пожарные приехали на место, горел трансформатор электрошлаковой печи. Площадь пожара составила 150 кв.метров.

Из здания эвакуировали 20 человек персонала. Посторонних в помещении не было.

- К тушению привлекались 56 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники. Угрозы для населения нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU