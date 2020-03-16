Ночью в Перми загорелись Мотовилихинские заводы
Из здания эвакуировали 20 человек персонала
Площадь пожара составила 150 кв.метров. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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В ночь на понедельник, 16 марта, около 4:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на частном промышленном предприятии на улице 1905 года.
Когда пожарные приехали на место, горел трансформатор электрошлаковой печи. Площадь пожара составила 150 кв.метров.
Из здания эвакуировали 20 человек персонала. Посторонних в помещении не было.
- К тушению привлекались 56 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники. Угрозы для населения нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU