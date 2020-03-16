В Прикамье полицейские спасли из ледяной воды рыбака

16 Март 2020 2020-03-16T11:12:08+03:00

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В Чусовском районе сотрудники полиции достали из воды местного жителя. Мужчина провалился под лед и не мог выбраться самостоятельно.

В пятницу, 13 марта, около 15:30 сотрудники патрульно-постовой службы сержант полиции Ислам Тогузбаев и два стажера-полицейских проводили профилактические рейдовые мероприятия на перегонах Чусовского района. На дороге мужчины заметили скопление машин и людей. Оказалось, недалеко от дороги на реке Чусовая под лед провалился мужчина. Очевидцы сообщили, что пострадавший рыбачил и внезапно ушел под воду.

Одежда 70-летнего мужчины намокла, он не мог выбраться. Сотрудники полиции достали трос и приступили к спасению. Сержант полиции Ислам Тогузбаев осторожно приблизился по льду к мужчине, держась за трос, и начал руками вытягивать рыбака из полыньи. Остальные полицейские тянули трос.

Мужчину достали и отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU