2020-03-16T11:12:08+03:00
Общество

В Прикамье полицейские спасли из ледяной воды рыбака

Мужчина не мог выбраться самостоятельно
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Мужчину достали и отправили в больницу Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФОМужчину достали и отправили в больницу Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
Изменить размер текста:

В Чусовском районе сотрудники полиции достали из воды местного жителя. Мужчина провалился под лед и не мог выбраться самостоятельно.

В пятницу, 13 марта, около 15:30 сотрудники патрульно-постовой службы сержант полиции Ислам Тогузбаев и два стажера-полицейских проводили профилактические рейдовые мероприятия на перегонах Чусовского района. На дороге мужчины заметили скопление машин и людей. Оказалось, недалеко от дороги на реке Чусовая под лед провалился мужчина. Очевидцы сообщили, что пострадавший рыбачил и внезапно ушел под воду.

Одежда 70-летнего мужчины намокла, он не мог выбраться. Сотрудники полиции достали трос и приступили к спасению. Сержант полиции Ислам Тогузбаев осторожно приблизился по льду к мужчине, держась за трос, и начал руками вытягивать рыбака из полыньи. Остальные полицейские тянули трос.

Мужчину достали и отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми водитель иномарки, уходя о столкновения, сбил пешехода
В Перми работает оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса
Отменен ряд авиарейсов из Перми
Стало известно, кто займет пост помощника губернатора
В Перми работает горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение
Из-за коронавируса в ПГНИУ отменили занятия
Ночью в Перми загорелись Мотовилихинские заводы
В Прикамье полицейские спасли из ледяной воды рыбака
В Перми должники за тепло лишились автомобилей и ноутбуков
Пермские школы могут перейти на свободное посещение
Пост первого заместителя мэра Перми займет Сергей Касаткин
Пермский педагогический университет переходит на дистанционное обучение из-за эпидемии
В Прикамье наркокурьер отправится в колонию на 12 лет
Стало известно состояние пермяка, у которого выявили коронавирус
На трассе в Перми в ДТП с квадроциклом погиб мужчина
В Перми продолжили прием вариантов стихов для гимна
«От удара отбросило на несколько метров». В Прикамье на «зебре» сбили девочку
В центре Перми ночью загорелась машина
В Перми определили перевозчика для трех автобусных маршрутов
В центре Перми закрылось французское кафе «Pari-Paris»
«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Перми в Москву