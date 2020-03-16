В Перми продолжили прием вариантов стихов для гимна

16 Март 2020 2020-03-16T07:49:25+03:00

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В Перми конкурсная комиссия приняла решение возобновить прием вариантов стихов для гимна Перми. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что на данный момент поступило 192 заявки. Три лучших произведения должны были представить сегодня, 16 марта.

Гимн должен быть написан на русском языке в стихотворном формате, в нем должно быть не более трех куплетов в с припевом, текст должен иметь связь с историей города.

Окончательный вариант гимна определят жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU