В Перми определили перевозчика для трех автобусных маршрутов
Администрация Перми подвела итоги аукциона
По всем маршрутам будут ездить автобусы большого класса.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Стали известны результаты аукциона на определение перевозчика маршрутов 15 «Южная – Пермь II», № 20 «Новый Крым – Драмтеатр» и № 60 «Детский дом культуры им. Кирова – Комсомольская площадь». Издание «Business Class» сообщает о том, что на все три аукциона заявился один участник - ООО «Мега-Групп». Компания ранее работала с этими маршрутами.
Общая сумма контракта составила 72, 6 миллионов рублей. Перевозки будут осуществляться с 1 апреля по 31 мая 2020 года. По всем маршрутам будут ездить автобусы большого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU