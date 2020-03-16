В Перми определили перевозчика для трех автобусных маршрутов

16 Март 2020 2020-03-16T06:41:18+03:00

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Стали известны результаты аукциона на определение перевозчика маршрутов 15 «Южная – Пермь II», № 20 «Новый Крым – Драмтеатр» и № 60 «Детский дом культуры им. Кирова – Комсомольская площадь». Издание «Business Class» сообщает о том, что на все три аукциона заявился один участник - ООО «Мега-Групп». Компания ранее работала с этими маршрутами.

Общая сумма контракта составила 72, 6 миллионов рублей. Перевозки будут осуществляться с 1 апреля по 31 мая 2020 года. По всем маршрутам будут ездить автобусы большого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU