«Березники снова уходят под землю». В городе около АЗС образовалась пятиметровая трещина в асфальте

15 Март 2020 2020-03-15T18:27:18+03:00

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В пятницу, 13 марта, в ЕДДС поступило сообщение о том, что в Березниках у автозаправки по улице Тельмана появилась огромная трещина в асфальте. На место приехали экстренные службы.

После обследования асфальта администрация города решила провести заседание комиссии по ЧС.

- Ширина трещины составила около 50 миллиметров, длина – 5 метров, - сообщили в администрации. - Доступ к АЗС закрыли, горюче-смазочные материалы вывезли. Научным организациям поручено предоставить прогноз по вероятным оседаниям земной поверхности в данном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU