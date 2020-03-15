«Березники снова уходят под землю». В городе около АЗС образовалась пятиметровая трещина в асфальте
Администрации пришлось собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям
Доступ к АЗС закрыли. Фото паблика ВК ЧП "Березники"
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В пятницу, 13 марта, в ЕДДС поступило сообщение о том, что в Березниках у автозаправки по улице Тельмана появилась огромная трещина в асфальте. На место приехали экстренные службы.
После обследования асфальта администрация города решила провести заседание комиссии по ЧС.
- Ширина трещины составила около 50 миллиметров, длина – 5 метров, - сообщили в администрации. - Доступ к АЗС закрыли, горюче-смазочные материалы вывезли. Научным организациям поручено предоставить прогноз по вероятным оседаниям земной поверхности в данном районе.
ИСТОЧНИК KP.RU