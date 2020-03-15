2020-03-15T18:27:18+03:00
Происшествия

«Березники снова уходят под землю». В городе около АЗС образовалась пятиметровая трещина в асфальте

Администрации пришлось собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям
Виктор Правдин
Поделиться:
Доступ к АЗС закрыли. Фото паблика ВК ЧП "Березники"Доступ к АЗС закрыли. Фото паблика ВК ЧП "Березники"
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 марта, в ЕДДС поступило сообщение о том, что в Березниках у автозаправки по улице Тельмана появилась огромная трещина в асфальте. На место приехали экстренные службы.

После обследования асфальта администрация города решила провести заседание комиссии по ЧС.

- Ширина трещины составила около 50 миллиметров, длина – 5 метров, - сообщили в администрации. - Доступ к АЗС закрыли, горюче-смазочные материалы вывезли. Научным организациям поручено предоставить прогноз по вероятным оседаниям земной поверхности в данном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Аэрофлот» отменил вечерний рейс из Перми в Москву
«Березники снова уходят под землю». В городе около АЗС образовалась пятиметровая трещина в асфальте
«А если туда ребенок провалится?» На дороге в Прикамье образовалась полутораметровая яма
Жители двух районов Перми останутся без холодной воды
В Перми бездомная собака покусала 9-летнего мальчика
В Пермском районе при странных обстоятельствах пропал 47-летний мужчина
На трассе в Пермском крае водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода
«Кличка приклеилась намертво». Жителя Прикамья судили за то, что назвал знакомого расчленителем
«Решать будут родители». В Пермском крае из-за коронавируса школы могут начать учить детей дистанционно
Жительница Кунгура не выдержала издевательств мужа и ушла из жизни
Фармацевты рассказали, почему в пермских аптеках нет медицинских масок
«Такого не было никогда ранее». В субботу в Перми побит очередной температурный рекорд
С рейса, прилетевшего в Пермь из Гоа, сняли девочку и женщину с плохим самочувствием
Министр здравоохранения Пермского края подсказала, куда жаловаться на отсутствие медицинских масок
В Пермском районе в ДТП с автобусом пострадали мужчина и ребенок
«Эвакуировали 500 детей и 50 взрослых». В пермской школе распылили газовый баллончик
Аномально теплая погода в Пермском крае бьет рекорды
Прокуратура: проверка в пермском лицее № 9 выявила нарушения Закона об образовании
В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что делать, если появились симптомы коронавируса
«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке
БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона