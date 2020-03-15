В Перми бездомная собака покусала 9-летнего мальчика
Нападение произошло на улице Евгения Пермякова
Ребенка отвезли в травмпунктФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В единой дежурно-диспетчерской службе Перми сообщили, что вечером 14 марта во дворе дома по улице Евгения Пермякова, 1/3 бездомная собака покусала 9-летнего мальчика. Гулял ли ребенок один или в сопровождении взрослых, не сообщается. Также неизвестно, какие именно травмы получил мальчик.
В диспетчерской добавили, что пострадавшего школьника доставили в травмпункт №1.
ИСТОЧНИК KP.RU