В Перми бездомная собака покусала 9-летнего мальчика

15 Март 2020 2020-03-15T11:15:13+03:00

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В единой дежурно-диспетчерской службе Перми сообщили, что вечером 14 марта во дворе дома по улице Евгения Пермякова, 1/3 бездомная собака покусала 9-летнего мальчика. Гулял ли ребенок один или в сопровождении взрослых, не сообщается. Также неизвестно, какие именно травмы получил мальчик.

В диспетчерской добавили, что пострадавшего школьника доставили в травмпункт №1.

ИСТОЧНИК KP.RU