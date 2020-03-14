«Кличка приклеилась намертво». Жителя Прикамья судили за то, что назвал знакомого расчленителем

14 Март 2020 2020-03-14T17:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В мировом суде Осинского района состоялся необычный судебный процесс. Житель Елово пытался привлечь к ответственности своего знакомого. Конфликт между ними закрутился еще в ноябре 2019-го года, когда будущие стороны процесса встретились в магазине.

Находившийся там мужчина сказал кому-то в разговоре, что зашедшего в торговую точку покупателя надо расчленить. Во всяком случае, ему так послышалось. Шокированный мужчина отправился за помощью к правоохранителям – оскорбленный и опасающийся за целостность собственного тела. А в полиции написал заявление с просьбой провести проверку.

Местный участковый инспектор отказывать жалобщику не стал и опросил всех причастных к происшествию. Свидетели никаких опасных намеков не слышали, поэтому дело заводить не стали, но к жалобщику неожиданно привязалось прозвище «расчленитель». И теперь уже он стал искать правосудия, обвинив знакомого в клевете.

Он потребовал с обидчика 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч на погашение транспортных расходов, связанных с проездом в суд и обратно. Увы, понимания в мировом суде мужчина не нашел, и автора обидной клички оправдали.

Как следует из оглашенного решения, действия М. «нельзя признать клеветой, поскольку из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что … отсутствовал прямой умысел на распространение заведомо ложных сведений».

Более того, за оправданным признано право на реабилитацию, и теперь он тоже может подать иск о компенсации за причиненный моральный вред, связанный с уголовным преследованием. В общем, еловцам впору запасаться поп-корном.

Автор: Юрий Токранов.

ИСТОЧНИК KP.RU