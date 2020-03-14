2020-03-14T17:02:34+03:00
Происшествия

«Кличка приклеилась намертво». Жителя Прикамья судили за то, что назвал знакомого расчленителем

Необычный процесс прошел в мировом суде Осы
Поделиться:
Отсудить компенсацию не удалось, зато кличка приклеилась намертво.Отсудить компенсацию не удалось, зато кличка приклеилась намертво.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В мировом суде Осинского района состоялся необычный судебный процесс. Житель Елово пытался привлечь к ответственности своего знакомого. Конфликт между ними закрутился еще в ноябре 2019-го года, когда будущие стороны процесса встретились в магазине.

Находившийся там мужчина сказал кому-то в разговоре, что зашедшего в торговую точку покупателя надо расчленить. Во всяком случае, ему так послышалось. Шокированный мужчина отправился за помощью к правоохранителям – оскорбленный и опасающийся за целостность собственного тела. А в полиции написал заявление с просьбой провести проверку.

Местный участковый инспектор отказывать жалобщику не стал и опросил всех причастных к происшествию. Свидетели никаких опасных намеков не слышали, поэтому дело заводить не стали, но к жалобщику неожиданно привязалось прозвище «расчленитель». И теперь уже он стал искать правосудия, обвинив знакомого в клевете.

Он потребовал с обидчика 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч на погашение транспортных расходов, связанных с проездом в суд и обратно. Увы, понимания в мировом суде мужчина не нашел, и автора обидной клички оправдали.

Как следует из оглашенного решения, действия М. «нельзя признать клеветой, поскольку из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что … отсутствовал прямой умысел на распространение заведомо ложных сведений».

Более того, за оправданным признано право на реабилитацию, и теперь он тоже может подать иск о компенсации за причиненный моральный вред, связанный с уголовным преследованием. В общем, еловцам впору запасаться поп-корном.

Автор: Юрий Токранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кличка приклеилась намертво». Жителя Прикамья судили за то, что назвал знакомого расчленителем
«Решать будут родители». В Пермском крае из-за коронавируса школы могут начать учить детей дистанционно
Жительница Кунгура не выдержала издевательств мужа и ушла из жизни
Фармацевты рассказали, почему в пермских аптеках нет медицинских масок
«Такого не было никогда ранее». В субботу в Перми побит очередной температурный рекорд
С рейса, прилетевшего в Пермь из Гоа, сняли девочку и женщину с плохим самочувствием
Министр здравоохранения Пермского края подсказала, куда жаловаться на отсутствие медицинских масок
В Пермском районе в ДТП с автобусом пострадали мужчина и ребенок
«Эвакуировали 500 детей и 50 взрослых». В пермской школе распылили газовый баллончик
Аномально теплая погода в Пермском крае бьет рекорды
Прокуратура: проверка в пермском лицее № 9 выявила нарушения Закона об образовании
В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что делать, если появились симптомы коронавируса
«Главное, не поддавайтесь панике». Врио губернатора Прикамья прокомментировал новость о заболевшем коронавирусом пермяке
БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона