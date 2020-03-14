Жительница Кунгура не выдержала издевательств мужа и ушла из жизни

14 Март 2020 2020-03-14T15:06:09+03:00

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Фактически сиротами остались 17-летний парень и его 10-летний брат из Кунгура. Их мать, не выдержав многолетних издевательств мужа, решилась на суицид, а самого домашнего изверга сейчас будут судить по трем статьям уголовного кодекса: «Истязания», «Неисполнение обязанностей по воспитанию» и «Доведение до самоубийства».

- В течение нескольких лет 46-летний обвиняемый систематически наносил побои своей 42-летней сожительнице, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Он злоупотреблял спиртным, не участвовал в воспитании своих несовершеннолетних сыновей, не обеспечивал их материально, жестоко обращаясь с ними и систематически нанося им побои.

После того, как мать мальчиков совершила суицид, ее дети органами опеки были переданы родственникам погибшей женщины и в настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Сейчас уголовное дело завершено и передано в суд. В ходе расследования в территориальный отдел полиции и органы образования было внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU