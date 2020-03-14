«Такого не было никогда ранее». В субботу в Перми побит очередной температурный рекорд

14 Март 2020 2020-03-14T14:13:01+03:00

За три дня высота снежного покрова в Перми снизилась сразу на 15 сантиметров. Фото: Василий Вахрин

Изменить размер текста: A A

Пермские синоптики сообщили, что 14 марта в Перми был побит очередной температурный рекорд.

- Максимальная температура воздуха в Перми составила +5,8°, что на 0,4° выше прежнего суточного максимума, отмеченного в 2003 году, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Это уже четвертый температурный рекорд в нынешнем году и второй в марте. По территории края максимальная температура составила от +4° по северу до +7,2° по югу. Среднесуточная температура вновь превысила норму на 8-9 градусов.

Сочетание экстремально высокой температуры и осадков в виде дождя вызвало интенсивное таяние снега, какого в первой половине марта не было никогда ранее. В Перми высота снежного покрова сократилась за три дня с 64 см до 49 см. Местами по югу края высота снежного покрова составляет уже всего 20 см.

ИСТОЧНИК KP.RU