2020-03-14T14:13:01+03:00
Общество

«Такого не было никогда ранее». В субботу в Перми побит очередной температурный рекорд

За три дня высота снежного покрова снизилась сразу на 15 сантиметров
Алена ОВЧИННИКОВА
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За три дня высота снежного покрова в Перми снизилась сразу на 15 сантиметров.За три дня высота снежного покрова в Перми снизилась сразу на 15 сантиметров.Фото: Василий Вахрин
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Пермские синоптики сообщили, что 14 марта в Перми был побит очередной температурный рекорд.

- Максимальная температура воздуха в Перми составила +5,8°, что на 0,4° выше прежнего суточного максимума, отмеченного в 2003 году, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Это уже четвертый температурный рекорд в нынешнем году и второй в марте. По территории края максимальная температура составила от +4° по северу до +7,2° по югу. Среднесуточная температура вновь превысила норму на 8-9 градусов.

Сочетание экстремально высокой температуры и осадков в виде дождя вызвало интенсивное таяние снега, какого в первой половине марта не было никогда ранее. В Перми высота снежного покрова сократилась за три дня с 64 см до 49 см. Местами по югу края высота снежного покрова составляет уже всего 20 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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