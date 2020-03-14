В Пермском районе в ДТП с автобусом пострадали мужчина и ребенок

14 Март 2020 2020-03-14T11:19:37+03:00

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13 марта вечером в деревне Хмели в Пермском районе произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автобус и легковушка.

- Авария произошла около 21.00 вечера, - рассказали подробности в ГИБДД. – В районе дома 320Д на шоссе Космонавтов столкнулись автобус и легковой автомобиль. По предварительной информации, в столкновении виновен 47-летний водитель легковушки.

Именно мужчина и его несовершеннолетний пассажир – ребенок 14 лет – пострадали в результате аварии. Оба они были госпитализированы: взрослый в городскую больницу им. Тверье, ребенок – в детскую краевую клиническую больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU