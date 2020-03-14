«Эвакуировали 500 детей и 50 взрослых». В пермской школе распылили газовый баллончик

14 Март 2020 2020-03-14T11:01:38+03:00

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В пятницу, 13 марта в пермской школе № 135 в микрорайоне Садовый произошло ЧП. В то время, когда в школе занималась вторая смена, по коридорам начал распространяться удушливый запах. Это кто-то из учеников распылил газовый баллончик.

В школе было объявлено об эвакуации всех учеников и преподавателей.

- Всего из помещения было эвакуировано 500 учащихся и около 50 педагогов, - сообщил «КП»-Пермь источник в правоохранительных органах. – Информация о произошедшем была передана в администрацию района и службу спасения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас по факту ЧП проводится проверка и выясняется, кто пронес в школу газовый баллончик.

ИСТОЧНИК KP.RU