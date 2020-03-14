Аномально теплая погода в Пермском крае бьет рекорды

14 Март 2020 2020-03-14T08:32:56+03:00

Такая температура более характерная для апреля, чем для марта. Фото: Василий Вахрин

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12 марта в Пермском крае выдался настолько теплый день, что он установил многочисленные рекорды максимальной температуры воздуха.

- В Перми воздух прогрелся днем до +6,8°, что выше прежнего максимума 1970 года на 2,1°, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - При этом среднесуточная температура +4,6° соответствовала норме для конца второй декады апреля. Отклонение от нормы для 12 марта составило 10°. Последний раз такая аномалия наблюдалась в марте 2008 года.

Самая высокая температура в Пермском крае была зафиксирована в Кыну (+10,3°), также здесь отмечалось усиление ветра до 18 м/с.

В субботу, 14 марта, в регион поступит холодный воздух, и температура в течение суток будет колебаться от 0 до +3°, лишь по югу края днем до +5°. При этом днем ожидаются ливневые осадки в виде мокрого снега и снежной крупы, а порывы ветре будут достигать 15-18 м/с.

В воскресенье погоду в Пермском крае будет определять малоградиентное поле давления. Температура воздуха ночью понизится до 0…-3°, а днем снова ожидается оттепель до +3°. Существенное похолодание в Пермском крае ожидается только в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU