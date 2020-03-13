2020-03-13T14:48:18+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед, мокрый снег и сильный ветер

Порывы могут достигать 15-20 м/с
Лилия Абибулаева
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Температура воздуха в ближайшие дни в Перми и в крае будет ночью +4,-1Температура воздуха в ближайшие дни в Перми и в крае будет ночью +4,-1Фото: Василий Вахрин
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так, в ближайшие дни 13 и 14 марта в Пермии в крае возможна облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах ожидается гололед. Также в ведомстве предупреждают о сильном ветре со скоростью 15-20 м/с.

Температура воздуха в ближайшие дни в Перми и в крае будет ночью +4,-1°, днем +2,+7.

В МЧС рекомендуют не находиться рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а также под козырьками зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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